Stresi shpërthen në rrjetet sociale: Qentë le të lehin por asgjë nuk ikën pa i larë hesapet

Stresi vijon të jetë një artist mjaft i komentuar në median online. Kohët e fundit, artisti është kritikuar për performancën e tij në koncertin e "Alpha Show", për të cilin reperi bëri edhe një postim në atë kohë.

"Ndjesë për performancën mbrëmë. Siç duket edhe në video, vetëm kur Zini e rregullon nga mbrapa, më vijnë valët e zërit", shkroi artisti.



Por dita e sotme, nuk ka qënë shumë e mirë për reperin, i cili përmes një postimi të bërë në rrjetet sociale, ka treguar se pavarësisht se qentë lehin, ai ecën vetëm përpara.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Qentë lehin sepse janë qen, vec dijnë të lehin. Stresi ecën vetëm përpara se ka kush t'i vijë mbrapa".

"Me qetësi, me mençuri dhe me durim, çdo zgjidhet. Asgjë në këtë jetë nuk ikën pa i larë hesapet", përfundon Stresi".

Nuk dihet ende se kujt i drejtohet artisti me këto fjalë, por duket që diçka e ka mërzitur së tepërmi Stresin.