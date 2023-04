Teksa po afrohet finalja e 6 majit, çifti i Big Brother Vip, Kiara dhe Luizi duket se po i shikojnë këto ditë qëndrimi në shtëpi, ndërsa duket se i kanë lënë pas sherret e tyre të mëparshme.

Në një moment të qëndrimit të tyre në shtëpi, dëgjohet se ata bisedonin me njëri-tjetrin, ndërsa Luizi i pohon se moderatorja nuk ka by**ë që të merret me të.

E mes të qeshurave dhe batutave, Kiara pohoi se ajo ka, madje shumë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

BISEDA

Luizi: Dua të bëj një tatuazh këtu (tregon krahun)

Kiara: Ahh, këto gjëra nuk i kam qejf unë

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Luizi: As unë nuk i kam qejf. As xhinset, as xhuboksin

Kiara: Je mësuar ti tatuazh sipër tatuazhit ehh?!

Luizi: Fillove ti duke luajtur me porta të vogla. Po bën si lojtare tani? T’i fiki dritat, llambat unë. Do luash ti me mua?

Kiara: Fort

Luizi: Ok hajde hajde luaj, o luaj mendsh

Kiara: S’kam pra

Luizi: S’ke by**ë me u marr me mua

Kiara: Aq kam sa nuk ta pret mendja“S’ke bythë të merresh me mua”, Kiara kapet me Luizin: Kam aq sa nuk ta merr mendja