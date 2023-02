"S'kam moshë për Big Brother", Armaldo: Dua të dal se kam një grua shtatzënë në shtëpi

Armaldo vendosi që këtë javë t’ia kalojë lidershipin e shtëpisë Valbonës.

Ai tha se dëshiron të dalë nga shtëpia, pasi ka një grua shtatëzënë dhe një vajzë që kanë nevojë për kujdesin e tij.

Duke folur me Luizin, Armaldo tha se nuk ka më moshë të merret me Big Brother, por Luizi i tha atij se thjesht nuk ka moshë të merret me fjalë që fliten pas shpine.

Armaldo e pyeti Kiarën për vendimin e lidershipit, për të cilën Kiara tha se ai duhet ta mbajë edhe këtë javë.

Ai i tha Valbonës se ndryshoi mendim dhe se do të jetë edhe këtë javë lider.