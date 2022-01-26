LEXO PA REKLAMA!

“Si u dashurua një grua me mua”, Arjola Demiri rrëfen një tjetër sekret të sajin

Lajmifundit / 26 Janar 2022, 09:01
Aktorja, Arjola Demiri , me futjen në shtëpinë e “Big Brother VIP”, ajo ka treguar historinë e saj të vështirë të jetës. Ndër të tjera, javën e fundit ka zbuluar një sekret që lidhet me këtë pjesë.

Arjola tha se në një periudhë të vështirë të jetës, një grua i ishte ofruar për ndihmë. Por me kalimin e kohës, gruaja në fjalë e kishte kaluar simpatinë e saj në dashuri. Kështu kishte krijuar një pëlqim për aktoren dhe ia kishte shprehur.

“Në një periudhë të vështirë të jetës, një grua më ofroi ndihmë, por me kalimin e kohës, ajo u dashurua në mua”, ka deklaruar Arjola në dhomën e rrëfimit.

Patjetër, Demi është tërhequr nga raporti me gruan, duke vazhduar jetën e saj normalisht.

