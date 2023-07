Si Luran Ahmeti refuzoi të luajë rolin e një serbi, dalin detajet pas vdekjes së tij nga Covid

Luran Ahmeti, aktori i ndjerë që humbi jetën një ditë më parë nga Covid-19, ka refuzra në rininë e tij të luaj rolin e një serbi, në filmin “Behind enemy lines”.

Bëhet fjalë për vitin 1999 ku po xhirohej ky film, Ahmeti atë kohë sapo kishte mbaruar Akademinë ndërkohë në Kosovë sapo kishte përfunduar lufta. Pasi shkoi në audicionin e parë, u përzgjedh për një audicon tjetër për rolin e tretë në film, që do mbahej në Çeki, ku do i paguheshin rruga, meditjet, 400 dollarë dita dhe katër ditë kishte punë, për rolin e snajperistit serb.

“Nuk do të thotë që do e kisha fituar audicionin, por nuk shkova, sepse sapo kishte mbaruar lufta në Kosovë, sapo e kisha përfunduar akademinë dhe drejt me lujt çetnikun, dhe mu lidh diçka, thash të gjithë kanë me më mbajtë mend si serb”, kishte deklaruar ai.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Tash këto 20 vjet e fundit nuk jam fortë i sigurt që kam marr vendim të mirë duke e parë se çfarë po ndodh”.