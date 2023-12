Si është marrëdhënia e saj me vajzën e Albanit? Bieta befason të gjithë: Asnjëherë nuk bëj...

Moderatorja Bieta Sulo, ka rrëfyer në një program televiziv marrëdhënien e veçantë dhe të ngushtë me Xhoelin, vajzën e partnerit të saj prej vitesh Alban Dudushi.

Bieta ka treguar njohjen e saj të parë me të, ndërsa ka theksuar faktin se pse asnjëherë nuk është përpjekur që në këtë raport shume të ngushtë, t’i zëvendësojë asaj rolin e mamasë.

“Në marrëdhënie të tilla, ajo që bëhet gabim, është që gratë e baballarëve, ndonjëherë tentojnë të bëjnë mamatë padashje, ndërkohë pse duhet të tentosh këtë rol, kur fëmija i gëzon lumturisht dhe i pastë me jetë të dy prindërit. Ti je mikesha në krah kur mbi të gjitha, diferenca e moshës është më e vogël mes meje dhe saj. Edhe kur jemi tani me pushime, jemi gjithmonë me Xhoelin, ‘A mo Alban, a do të dalim’, pra jemi motori për të bërë disa gjëra më shumë për të qenë më festive, më të aventurës, sado qe Kroi Art, e ka ulur pak ritmin, por në fund ndahen kampet, Albani me Kroin dhe unë me Xhoelin”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bieta në këtë rrëfim të sinqertë në ditën e Krishtlindjeve, tregon dhe si u gjend në ekran falë kontributit të saj prej 19 vitesh në media.

“Kam punuar 19 vite në Top Channel. Nuk i kam kërkuar gjërat, kanë ardhur krejt natyrshëm. Unë nuk e përkufizoj veten një ‘kafshë televizive’, hyra rastësisht në televizion sepse kërkoja një punë ndërsa isha vetëm 20 vjeç dhe kërkoja një pavarësi financiare. Më përfshiu patjetër televizioni, por pjesa e prapaskenës dhe për të dalë në ekran kam qenë dhe jam turpalaqe”.

Bieta, partnerja e Alban Dudushit, ka rrëfyer dhe raportin e parë në punë me Dudushin në Top Channel.

“Më është ngrënë muhabeti që në fillim, që në ato emisionet e para që unë isha në provë në Top Show dhe ideja që kur ke kimi dhe të interferojnë njëlloj valët e komunikimit me njëri-tjetrin. Albani nuk është një shef i egër”.