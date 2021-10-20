LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Shyqyr e bëre bam", Bashkimi hedh hapin e parë, fton Alvisën në kërcim

Lajmifundit / 20 Tetor 2021, 20:52
Showbiz

“Shyqyr e bëre bam", Bashkimi hedh hapin e parë, fton

Bashkimi ka kërkuar që të vijojë njohjen me Alvisën, të cilën e ftoi në kërcim. Ajo nuk hezitoi të pranonte, pavarësisht se ai refuzoi takimin me të para disa kohësh.

Teksa po kërcenin dhe po shijonin praninë e njëri-tjetrit, Alvisa i tha: “Shyqyr e bëre bam.

” Më pas e pyeti përse e ftoi në kërcim, ndërsa Bashkimi iu përgjigj “se do të vazhdojë njohjen.”

Përgjigja e Alvisës ishte e shkurtër: “U këpute fare” dhe të dy filluan të qeshnin. Në fund i solli dhe një buqetë me lule,  të cilat shoqëroheshin me një pusullë ku shkruhej: “Ti e meriton…”

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion