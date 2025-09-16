Shuhet në moshën 89-vjeçare ikona e Hollivudit Robert Redford
Aktori dhe regjisori i Hollivudit, Robert Redford i njohur për filmat si “Butch Cassidy And The Sundance Kid” dhe “The Sting”, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare.
Në një deklaratë, përfaqësuesi i tij tha se ai vdiq në shtëpinë e tij në Sundance në malet e Utah-ut – “vendi që ai e donte, i rrethuar nga ata që i donte”.
Suksesi i tij më i madh në Broadway ishte roli i bashkëshortit të ri të mërzitshëm në “Barefoot in the Park” (1963) të Neil Simon.
Redford debutoi gjithashtu edhe në film në “The Hunt for the Wild” (1962). Ai arriti sukses si aktor kryesor në filma të tillë si “Barefoot in the Park” (1967), “Butch Cassidy” (1969), “Jeremiah Johnson” (1972) dhe “The Candidate” (1972).
Ai mori një nominim për Oscar për Aktorin më të Mirë për performancën e tij në dramën kriminale “The Sting” (1973). Redford vazhdoi të luante në filma të tillë si “The Way We Were” (1973), “All the President’s Men” (1976) dhe “The Electric Horseman” (1979).
Redford bëri debutimin e tij si regjisor me filmin ”Ordinary People” (1980), i cili fitoi katër çmime Oscar, duke përfshirë filmin më të mirë dhe regjisorin më të mirë.
Ai drejtoi filmin e tij të tretë, “A River Runs Through It”, në vitin 1992.
Rolet e tij të mëvonshme në film përfshijnë ”All Is Lost” (2013), “Truth” (2015), “Our Souls at Night” (2017) dhe ”The Old Man & the Gun” (2018).
Redford luajti Alexander Pierce në ”Captain America: The Winter Soldier” (2014) dhe ”Avengers: Endgame” (2019).