Është takuar dhe do të ketë një bashkëpunim me Gjestin?! Joz Marku e ka një përgjigje…

Iftuar sot në emisionin “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ka qenë Jozefin Marku. Ish-banori i edicionit të katërt të “Big Brother VIP” ka zbuluar ekskluzivisht më shumë detaje në lidhje me karrierën muzikore, projektet që do të vijnë, jetën personale dhe jo vetëm kaq…

Gjatë qëndrimit në shtëpinë e “Big Brother VIP” historia e tij e dashurisë me Loredanën ka qenë në qendër të vëmendjes, por edhe pas përfundimit të reality show-t, marrëdhënia e tyre ka ngjallur interes të madh. Jozi vendosi që të sqaronte gjithçka ekskluzivisht në radio. Ai madje konfirmoi edhe lidhjen e re të dashurisë.

Teksa u ndalën gjatë intervistës tek “Big Brother VIP”, Ronaldo e pyeti në lidhje me Gjestin dhe Jozi u përgjigj duke thënë se nuk ka pasur fare kontakt me të dhe se një bashkëpunim mes tyre do të ishte i pamundur.

Pjesë nga biseda:

Ronaldo: Ke komunikuar me Gjestin?

Jozi: Kurrë.

Ronaldo: Kurrë pas “Big Brother”-it?

Jozi: Anjëherë, zero.

Ronaldo: Keni rastisur ndokund?

Jozi: Jo. Asnjëherë.

Ronaldo: Po nëse menaxheri yt ose i Gjestit thotë që ju të bëni një këngë të dy? Do ta bënit?

Jozi: Këngë të dy është e pamundur mendoj.

Ronaldo: Pse? Ne jemi popull që dimë të falim…

Jozi: Patjetër që po, shumë ok për atë. E shoh diçka të pamundur. Nëse duam të themi gjëra kot po mund të themi por…

Ronaldo: Do të jesh i sinqertë në raport me publikun?

Jozi: Po.

Ronaldo: Zero shanse për bashkëpunime. As një mesazh ose nuk keni rastisur ndonjëherë në korridoret e Top Channel?

Jozi: Anjëherë, nuk e di po si duket na i bëjnë këto oraret unë paradite ai pasdite.