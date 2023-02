"Shqiptarët janë spiuna pa lekë”/ Ermal Fejzullahu dhe moderatori i njohur shqiptar përfunduan në burg në Zvicër

Këtë të dielë në “Zemër Luana” ka patur mjaft argëtim dhe një spektakël të vërtetë. Por sigurisht nuk kanë munguar as rrëfimet e sinqerta. Një ndër to ka qenë edhe një histori e Labinot Gashit me Ermal Fejzullahun.

Ermali ka treguar se ka përfunduar 24 orë në burg në Zvicër me Labin, ku shkak është bërë viza e gabuar.

Më tej Ermali ka thënë:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shqiptarët janë spiuna pa lekë, e na kanë paditur”.

Më tej, të ftuarit kanë treguar se brenda qelisë ka patur sekuenca mjaft argëtuese duke e cilësuar këtë thjesht si një aventurë.

Një moment ky i sinqertë, që duket se tashmë Ermali dhe Labi e kanë kaluar në kujtimet e tyre dhe kanë kaluar vetëm 24 orë pasi është sqaruar situate që ata kanë lënë qelinë.