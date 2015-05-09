LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës kërcënon Maqedoninë

Lajmifundit / 9 Maj 2015, 17:30
Kosovë&Rajon

dergutiNënkryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti ka reaguar ndaj ngjarjeve të fundit në Kumanovë, duke iu thënë pushtetarëve maqedon me që mos ta ngucin kombin (shqiptar) shtatë milionësh, pasi sipas saj shqiptarët mund ta zhbëjnë shtetin maqedon.

Lexojeni postimin e plotë të Dërgutit në “Facebook”:

Shqiptarët e Kumanovës janë gdhirë sot nën krismat e armëve. Shteti maqedon, ia ka mësyer shtëpive të shqiptarëve si dikur policia serbe në Kosovë. Le të bëjnë kujdes pushtetarët e Maqedonisë e mos të na detyrojnë të reagojmë si komb 7 milionësh, se po ia mësyem, edhe duarthatë ua zhbëjmë shtetin!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion