Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës kërcënon Maqedoninë
Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti ka reaguar ndaj ngjarjeve të fundit në Kumanovë, duke iu thënë pushtetarëve maqedon me që mos ta ngucin kombin (shqiptar) shtatë milionësh, pasi sipas saj shqiptarët mund ta zhbëjnë shtetin maqedon.
Lexojeni postimin e plotë të Dërgutit në “Facebook”:
Shqiptarët e Kumanovës janë gdhirë sot nën krismat e armëve. Shteti maqedon, ia ka mësyer shtëpive të shqiptarëve si dikur policia serbe në Kosovë. Le të bëjnë kujdes pushtetarët e Maqedonisë e mos të na detyrojnë të reagojmë si komb 7 milionësh, se po ia mësyem, edhe duarthatë ua zhbëjmë shtetin!