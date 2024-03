Konflikti mes Leka Zogut dhe Elia Zaharisë, reagon policia: Lëshuam urdhër mbrojtje për të dy

Policia reagoi ne lidhje me konfliktin mes Leka Zogut dhe Elia Zaharise me babain e saj.

“Në Komisariatin e Policisë Nr. 1 është paraqitur shtetasi L. Z., 42 vjeç, dhe ka kallëzuar se shtetasja E. Z., 42 vjeçe, dhe shtetasi Gj. Z., 71 vjeç, kanë ushtruar dhunë ndaj tij.

I është marrë deklarim shtetases E. Z., e cila gjithashtu pretendon se është dhunuar nga shtetasi L. Z.

Për të dy këta shtetas janë plotësuar kërkesë paditë për urdhër mbrojtjeje të menjëhershme”, njofton policia.

Elia Zaharia dhe babai i saj Gjergj Zaharia deshmuan ne policine e Tiranes ne lidhje me konfliktin me princin Leka Zogu.

Në dëshminë e tij para policëve, Gjergji shprehet se “ai është i moshuar dhe nuk qëndron dot në këmbë, kështu nuk ka mundësi që të dhunojë Princin e cili është 2 metra i gjatë”.

Ai e akuzon Leka Zogun se e ka dhunuar dhe e ka fyer me fjalë të rënda.

“Princi ishte i dhunshëm ndaj meje dhe më ka folur me një gjuhë të ashpër. Nuk e kam dhunuar, vetëm jam mbrojtur.

Unë jam 70 e ca kusur vjeç dhe nuk qëndroj dot në këmbët e mia, jo më të godas me shkelma princin që është 2 metra i gjatë”, u shpreh Gjergj Zaharia.

"Gjergj Zaharia më goditi, unë u mbrojta", zbardhet dëshmia e Leka Zogut për konfliktin me Elia Zaharinë

Leka Zogu dhe Elia Zaharia perfunduan duke paditur njeri tjetrin per dhune ne polici nderkohe qe eshte zbardhur deshmia e princit ne lidhje me ngjarjen:

Deshmia e Leka Zogut:

Ka qenë në ora 15:20 minuta në banesën time në rrugën “Murat Toptani” rezidenca familjes mbretërore Nr.6, Tirane për të takuar vajzën time tq moshës 3-vjeçarare, pasi me ish-bashkëshorten shtetasen Elia Zogu jemi në proces divorci.

Unë fillimisht jam takuar me Shefi i administratës së Oborrit shtetasin Syl Mulosmanaj të cilin e kam pyetur në lidhje me një dollap që ishte boshatisur në kundërshtim me marrëveshjen.

Me pas unë i kam kërkuar Sylës që të më shoqëronte deri tek vajza ime për ta takuar, për të cilën me një marrëveshje për zgjidhje martese kemi rënë dakord me ish-bashkëshorten.

Unë jam ngjitur sipër së bashku me Sylën edhe kam gjetur vajzën time të vogël Geraldina Zogu e moshës 3-vjeç e cila ka qene ne shoqërinë e gjyshit të saj babit të ish-bashkëshortes shtetasit Gjergj Zaharia.

Në këtë momente unë kam përqafuar vajzën time edhe shtetasi Gjergj Zaharia ka filluar me fjale fyese e kërcënuese në drejtimin tim duke më thënë t’i duhet të ndërrosh rrugën kur të më shikosh mua.

Reagimi im para kësaj situate ka qenë duke ju drejtuar Gjergjit që të mos më ofendoj e kërcënojë sidomos në prani të vajzës edhe i kam kërkuar që ai të largohet nga dhoma ku unë po qëndroja me vajzën.

Në këto momente situata ka agravuar shtetasi Gjergj Zaharia, më është afruar duke më shtyrë e goditur me shkelma tek këmbët e mia.

Reagimi im ka qene vetëm mbrojtës, por Gjergji ka vazhduar duke më goditur edhe më ka grisur xhupin si edhe ka marrë edhe një sende të fortë (statujë druri) me të cilin më ka goditur”, thuhet në dëshminë e Princ Lekës.

Shkoi të takojë vajzën, Princi Leka Zogu sulmohet nga ish-gruaja Elia Zaharia e babai i saj, Gjergj Zaharia

Princi Leka Zogu pretendon se është sulmuar pasditen e 5 marsit nga ish- bashkeshortja Elia Zaharia dhe babai i saj, Gjergj Zaharia.

Leka ka shkuar për të takuar vajzën e cila jeton në oborrin Mbretëror me mamanë e saj, por aty është përballur fillimisht me ofendimet e ish-vjehrrit dhe me pas me dhune fizike ndaj tij.

Nën kërcënimin verbal e fizik, princ Leka është detyruar të largohet nga oborri mbretëror për të shmangur perkeqesimin e situates në sy të vajzes së tij 3 vjeçare.

Pas kësaj përplasje fizike, Leka ka shkuar në komisariat ku ka bërë denoncimin dhe ka kërkuar urdhër mbrojtje, citon Report Tv.

Mesohet se Princi është paraqitur edhe ne ambientet e spitalit ‘Nënë Tereza’ për të marr ndihmën mjekësore shoqëruar dhe me kartën përkatëse.

Pritet seanca gjyqësore për të marr një vendim në lidhje me këte çështje pasi ish bashkeshortet tashme i jane drejtuar drejtesise per ceshtjen e divorcit, ndersa Leka Zogu eshte shfaqur publikisht me partneren e re, Blerta Celibashi, fotografe.

Mesohet se kallezim ne komisariatin nr 1 ka bere edhe Elia Zaharia duke e akuzuar Leka Zogun per dhune nga ana e ish-bashkeshortit.