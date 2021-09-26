Shkaku i zënkës me Atdheun, Andi flet për herë të parë
Pas përfundimit të “Përputhen 2”, u shkatërruan lidhje por edhe shoqëri, që habitën publikun. Bëhët fjalë për atë të Atdheut me Andin, dy djemtë nga Kosova. Kujtojmë se ishte Atdheu që hodhi disa kunja për këtë shoqëri, por Andi vendosi të heshtë.
Në një intervistë për Prive, i pyetur për shkakun e sherrit, Andi tha: “Pa lidhje, e din ai vetë”.
Kujtojmë se shoqëria u shkatërrua pasi Atdheu u nda nga Sara, duke bërë të ditur se çdo gjë ka mbaruar edhe me Andin. “Sqarim për publikun se më kanë ardh shumë mesazhe ndjesë për vonesën, por kam pas disa probleme personale. Siç e keni parë e keni kuptu dhe vetë ndarjen ta quajmë se ishim në njohje e sipër me Sarën, po është e vërtetë. Faleminderit të gjithë ju që na mbështetët dhe vazhdon të na mbështesni mirënjohës për ju gjithë jetën.
Gjithashtu me këtë dua t’ju them që i kam vu vizën disa personave që më quanin vëlla dhe ta punojnë mbrapa krahëve disa herë po e kam bo një sy qorr po u mbush kupa. Respekt për të gjithë, ju faleminderit Zotit me disa nga personazhet e PP që ka ngel respekti dhe dashuria në mes dinë ata se kush janë, por që do i bëj publik avash avash”, shkroi Atdheu.
Ndërkohë para disa javësh në një intervistë për “Express Rozë” Andi u pyet nëse ka shoqëri akoma me Atdheun. Ai u përgjigj vetëm me një “Jo” ndërsa i pyetur për arsyen ish-konkurrenti qeshi dhe u përgjigj: “A the vetëm pyetje të shkurtra” duke mos dhënë më shumë detaje.
Atdheu ka treguar se ka qenë ai që ka bashkuar Andin dhe Jasminën gjatë krizave në lidhje, por në momentin që ata u ndanë përfundimisht Andi i kërkoi Atdheut të mos publikonte më foto me Jasminën dhe ai e respektoi kërkesën e shokut. Nga ana tjetër, sipas Atdheut, Andi nuk bëri të njëjtën gjë në momentin që ai u nda nga Sara.
“Vetëm 1 ditë pas ndarjes time me Sarën e kuptoi e gjithë Shqipëria, Andi hedh foto me të me arsyetimin se nuk e ka ditur që jemi ndarë”, tha Atdheu duke treguar se kjo është arsyeja pse i dhanë fund miqësisë. Ai theksoi se kjo nuk është e vetmja arsye pasi kanë ndodhur edhe disa gjëra më parë, por kjo ishte “kulmi”./express