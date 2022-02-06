"Shiu ikën, dielli vjen!", Monika Kryemadhi ndan videon në Instagram
Lajmifundit / 6 Shkurt 2022, 12:42
Showbiz
Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka adresuar një mesazh ndjekësve të saj që të shijojnë një të diel të mbarë pranë familjes.
Duke folur nga banesa e saj, Kryemadhi është shprehur se “shiu ikën, dielli vjen” teksa u ka uruar të gjithëve që ta shoqërojnë këtë ditë pushimi me energji pozitive.
“Ju uroj të diel të mbarë për të gjithë ju që doni ta shijoni pranë familjeve tuaja me miq e shokë. Shiu ikën, dielli vjen. Shijojeni të dielën dhe energji pozitive,”-thotë ajo në fjalën e saj.