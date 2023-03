Sherri në jaht u harrua, “The Ferrangez” shumë shpejt me një serial për jetën e tyre (Video)

Familja e njohur italiane, The Ferrangez shumë shpejt do vinë me një serial të quajtur “The Ferragnez”. Chira Ferragni dhe bashkëshorti i saj, Fedez, tashmë me dy fëmijë do jenë protagonistët e këtij seriali, fansat e të cilëve e kanë kërkuar prej kohësh.

Lajmin e dha blogerja dhe reperi përmes një videoje në Instagram.

Ata kanë treguar se publikimi i serialit do të bëhet në dhjetor dhe do jenë 8 episode. Pikërisht në këtë seriale do jepen momentet më të bukura të çiftit, që nga njohja e deri ku kanë arritur.

Mësohet që në serial nuk do jetë vetëm familja Ferrangez, por edhe prindërit e tyre dhe motrat.

KËto të fundit tashmë janë shumë të njohur për publikun Italian e mbarë botën.

Ndërkohë, Chiara dhe Fedez duken shumë të bashkuar, duke hedhur pas krahëve sherrin e bujshëm që ndodhi në jaht.

Ky moment u kap nga paparacët, të cilët pretenduan se sherri vinte pasi Fedez dyshonte se Chiara e tradhtonte. Por të dy ata nuk reaguan asnjëherë për ato pamje, duke bërë që mediat të heshtin vetë.