Sherri mes Ilnisës dhe Rikes ka filluar që jashtë BBV, shkak një shoqe e përbashkët

Ilnisa Agolli dhe Rike Roçi janë dy nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni të spektaklit televiziv “BBV3”. Vajzat e nisën rrugëtimin në këtë format me debate e përplasje të forta, e shpesh herë i gjejmë duke diskutuar me njëra-tjetrën me tone të larta e etiketime të pahijshme.

Vajzat për publikun tashmë njihen si dy kundërshtare të njëra-tjetrës, por duket se kjo “antipati” e tyre e ka zanafillën që nga jashtë shtëpisë dhe lojës në “BBV”.

E ftuar në një intervistë në “Breaking”, gazetarja Rudina Demneri (Paloma), njëkohësisht mikeshë e Ilnisës por dhe banore e BBV1, ka treguar më shumë rreth raportit të tyre dhe arsyet pse ka vazhdimisht ‘përplasje’ mes dy vajzave.

“Me sa di, kanë shoqëri të përbashkët këto të dyja, pra kanë histori që e njohin njëra-tjetrën. Ilnisa ka pasur një shoqe të ngushtë, pastaj këtë shoqen e ka tani Rikja. Mua nuk më pëlqeu fare Rikja kur iu drejtua Ilnisës që i tha “jo një teke, jo një kështu”, sepse ti nuk mund të shfrytëzosh çfarë mund të dish për banorët e t’i përdorësh aty brenda. Është shumë e shëmtuar. E kanë personale me njëra-tjetrën”, është shprehur Paloma.