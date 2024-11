Sherri me Medi Isenin, Noizy vetëdorëzohet në policinë e Kosovës si "Stresi"

Reperi i njohur, Noizy është vetëdorëzuar në policinë e Kosovës, pak dite pasi nje veprim te tille e kreu edhe Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi.

Raportohet se Noizy është dorëzuar në policinë në Pejë pas disa muajsh në kërkim për dhunën ndaj personazhit të TikTok Medi Iseni.

Noizy, emri i vërtetë i të cilit është Rigels Rajku, pritet që të ndalohet për 48 orë me vendim të prokurorit.

“Reperi Noizy pak më parë është paraqitur në stacionin policor, me ç’rast më pas do të intervistohet nga hetuesit policor, e me vendim të prokurorit të shtetit do të ndalohet për 48 orë”- ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, për Express.

Pak dite me pare pas shume muajsh ne kerkim per te njejten ngjarje, ne polici u vetedorezua edhe Stresi, i cili me pas u la i lire nga policia e Kosoves nderkohe qe vazhdon hetimi.