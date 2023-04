Sherri me Efin, Kiara këshillon Ronaldon: Kujdes, është e nxehtë situata!

Kiara ka këshilluar Ronaldon të ketë kujdes dhe mos të debatoj me Efin, pasi situata është e nxehtë.

Ajo shtoi se çdo gjë do zgjidhet, ndaj duhet të shijojnë lojën.

Ronaldo tha se kur u lexuan emrat e katër banorëve që do të kishin mundësinë për të rihyrë, është lumturuar, por kur u komunikua se vetëm një prej tyre do të mund të shkojë në finale, u ndje shumë keq, pasi nuk do të luftoj me to.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai u shpreh se nuk shkoi te Efi pas debatit, pasi ishte diçka midis atyre të dyja.

Por duket se Efi ka hatërmbetje nga sjellja e Ronaldos, pasi sipas saj ai ka qënë jashtë dhe e di si ka qënë situata në të vërtetë.