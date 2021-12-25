LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sherri me Antonelën, Granit Xhaka mbështet këngëtaren: Respekte Big Mama!

Lajmifundit / 25 Dhjetor 2021, 17:06
Showbiz

Sherri me Antonelën, Granit Xhaka mbështet këngëtaren:

Spektakli i mbrëmjes së djeshme të Big Brother Vip është shoqëruar me debate të shumta mes këngëtares Big Mama dhe ish-konkurrentes së Përputhen Antonela Berisha.

Pas diskutimeve, Big Mama vendosi të lërë shtëpinë e Big Brother duke sjellë reagime të forta në rrjet, pas akuzave që Antonela lëshoi ndaj këngëtares, të cilën e akuzoi se e kishte sharë nga nëna në gjuhën serbe.

Sherri me Antonelën, Granit Xhaka mbështet këngëtaren:

Këngëtarja shpërtheu në akuza dhe ofendime ndaj konkurrentes tjetër dhe vendosi në këtë pikë që të lërë garën. Pavarësisht zëra pro dhe kundër Big Mamës, futbollisti i njohur shqiptar, Granit Xhaka i ka dalë në krah këngëtares.

Xhaka ka postuar në rrjetin e tij social Instagram, një story ku shpreh mbështetjen ndaj këngëtares: Respekte Big Mama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion