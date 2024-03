“S'flasim prej disa muajsh", banori i BBV rrëfen konfliktin me të ëmën: Pendohem për gjërat që i thashë

Silvi Forte, një prej banorëve të BBV, ka bërë një rrëfim të ndjerë për nënën e tij, ku ka treguar se nuk ka asnjë komunikim me të që në tetor të vitit të kaluar.

Ai tregoi se kishte pasur një debat më të ëmën, ku i kanë thënë shumë gjëra njëri-tjetrit, ndërsa shtoi “nuk do doja kurrë t’ja kisha thënë”.

Silvi po ashtu rrëfeu më tej se nëna e tij ishte divorcuar nga babai në moshën 30-vjeçare dhe e kishte rritur e vetme atë dhe të vëllain.

“Historia e saj është për tu studiuar, kur ishe 30 vjeç ajo doli e vetme, u divorcua, dhe vendosu që mua edhe vëllain tim të na rriste vetëm. Kur ajo na mori ne dhe ikëm nga shtëpia që ishim, njerëzit i thanë që shiko se fëmijët e tu nuk do bëhen gjë, nuk do ia dalin në jetë…”, u shpreh ai.

Refimi i Silvit: Unë kam më shumë për të kërkuar falje se të gjithë ju besoj. Ky është komunikimi im i parë që kam me nënë edhe pse jam larg, që në tetor nuk kam komunikuar me të.

Kemi pasur një debat lidhur me kthimin tim në Shqipëri, ajo nuk ishte dakord, për shkak të kësaj i thamë shumë gjera njëri-tjetrit, që nuk do doja kurrë t’ja kisha thënë. Historia e saj është për tu studiuar, kur ishe 30 vjeç ajo doli e vetme, u divorcua, dhe vendosu që mua edhe vëllain tim të na rriste vetëm.

Për shkak të kësaj, u detyruar të bëj dy punë, profesioni i saj i parë ishte zysh, kishte edhe festën e 7 marsit. Kur ajo na mori ne dhe ikëm nga shtëpia që ishim.

Njerëzit i thanë që shiko se fëmijët e tu nuk do bëhen gjë, nuk do ia dalin në jetë dhe unë dhe vëllain kishim një qëllim që do bëjmë maksimumin më jetën tonë dhe do bëhemi njerëz të mirë, por asgjë nuk ishte mjaftueshëm.

Kam krijuar brendin tim të veshjeve, kompaninë kinematografike, asnjë nuk ishte mjaftueshëm që ti tregoja se shiko çfarë bëra për ty. Shpresoj që sot të jetë zgjuar, se në këtë orë fle, mbas atyre fjalëve që thamë në tetor kisha krijuar përshtypjen që ajo nuk mendonte mirë për mua.

Vetëm pak ditë para se të futesha në BBV, një person që është pjesë e familjes më tha që ajo ka thënë fjalët më të mira për ty. Unë kam menduar edhe të ikja nga BBV, por sot, mendova që nuk jemi këtu vetëm për vetën por edhe personat që kemi hyrë këtu. Siç kishte folur ajo fjalët më të mira për mua, tha që ka shumë besim, ai më ka bërë krenar, gjëra që nuk mi ka thënë kurrë mua, më kritikonte.

Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja që ka arritur ato gjera në jetë. Dua ti them që në çdo gjë që do bëj në të ardhmen ajo do jetë aty prezent dhe unë dua që t’i ndryshoji jetën përfundimisht kur të dal nga BBV. Ajo do jetë një ndër objektivave të mi, dhe shpresoj që ajo të dojë të qëndroj më mua.