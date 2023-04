“Se po ta fal unë atë që bëre, ta harrosh!”/ Efi përballet me Luizin: S’ta lejoj të luash siç…

Efi dhe Luizi kanë debatuar sërish në lidhje me deklaratën e këtij të fundit “se e ka ndihmuar të shkojë në finale”. Efi i tha hapur Luizit, se nuk do t’ia falë faktin që po luan me të lojën, që sipas saj, luajti dhe me Armaldon.

Pjesë nga biseda:

Efi: Se po ta fal unë ty, se ça ke bërë, këtë harroje, ta heqësh nga mendja…ta bëra paralajmërimin.

Luizi: Ça, ça?

Efi: Nuk ta fal Luiz, nëse ti mendon se ma ke bërë këtë për lojë dhe çfarë rri e ju thua të tjerëve.

Luizi: Kush po ta bën për lojë moj?

Efi: Kshu pra, dje kështu ke thënë?

Luizi: Ça kam thënë?

Efi: Që nga e di ti se ne të dy nuk po luajmë akoma bashkë?

Luizi: Ne s’kemi luajt kurrë bashkë

Efi: Ku di unë se çfarë ke thënë, “se falë debatit tonë, ti më ke ngrit”. Ça më qesh, se duket shumë keq.

Luizi: Më vjen moj me qesh

Efi: Ke kaq ditë që po i mban sytë poshtë, tani më sheh në sy dhe më qesh. Luiz, ta thashë, se po të duket ty se do të lejoj të bësh të njëjtën lojë siç ke bërë me Armaldon, ta harrosh! Që njërë i afron e njerë i largon, me mua s’ke shanse.

Luizi: As s’jam duke të largu, as s’jam duke të afru.

Efi: Thjesht po ta them, që ta kesh parasysh.