“S'do të ndërhyj më”, Luizi-Kiarës: Do e kesh hapësirën tënde edhe më shumë seç ta pret mendja

Pas debateteve të djeshme, ku Kiara I kërkoi Luizit që most ë ndërhynte në debatet personale që kishte me banorët në shtëpi dhe t’i respektonte hapësirën e saj, ata janë sqaruar sërish në ballkon.

Luizi i premtoi se do ta respektojë dëshirën e saj, madje do e ketë edhe më shumë se sa don ajo hapësirën që po kërkon.

Luizi: Ti don që mos të ndërhy, s’do të ndërhyj më. Do e kesh hapësirën tënde edhe më shumë se sa ta merr mendja.

Vetëm më shih dhe më kupto, të du çdo sekondë dhe qind të sekondit dua të rri me ty. Por do ta respektoj këtë që thu ti, që do ti.