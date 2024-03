Sara qan në krahët e tij, Bardhi e ngushëllon: Je nëna e fëmijëve të mi

Debati mes Françeskës dhe Sarës mbrëmjen e djeshme, gati deri në përplasje fizike ka bërë që në shtëpinë e “BBV” të mbërrijë një zarf i zi. Televotimi i të martës është anuluar dhe se çfarë do të masash do të merren do të zbulohet më vonë nga “Vëllai i Madh”.

Duket se ky paralajmërim e ka shqetësuar Sarën e cila teksa ndodhej në oborr është përlotur. Banorja mendon se pas situatës së tensionuar me Françeskën të martë rrezikon të dalë nga shtëpia.

Dhe pikërisht këtë gjë ja ka shprehur teksa qan, partnerit të saj Bardhit i cili i qëndroi afër.