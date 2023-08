Sara Hoxhës nuk i del inati me Dafina Zeqirin, blogerja e ironizon

‘Drama’ mes këngëtares së njohur Dafina Zeqiri dhe partneres së ish të dashurit të saj, Ledri Vula, Sara Hoxha duket se po vazhdon ende.

Situata mes tyre ka bërë që vajzat të jenë në qendër të vëmendjes së mediave rozë. E teksa ata nuk ndiqen më në Instagram, nuk kanë munguar as ‘thumbimet’ e vajzave në rrjetet sociale dhe Sarës duket se nuk po i del inati ende me këngëtaren.

E gjitha nisi me pjesën në këngën e Ledri Vulës ‘Ti kom dhon krejt’ e cila ishte e ngjashme me një pjesë në këngën e Dafina Zeqirit. Dhe së fudmi, në ‘lojë’ ka hyrë dhe Olta Gixhari e cila realizoi një ‘ask me question’ me ndjekësit, ku njëri prej tyre e kishte pyetur se cila pjesë e këngës së Ledrit, Romeos dhe Klementit i pëlqen.

Dhe aktorja citoi pikërisht frazën e famshme ku nuk la pa etiketuar dhe Sarën krahas përgjigjes së saj. Mirëpo kjo e fundit e ka ropostuar ‘story-n e Oltës duke ‘thumbuar’, Dafinën ku krahas saj shkroi:

“A nuk është super rresht? Pse njerëzit u mërzitën kur u bë koment nga vetë ai që e ka shkruar këtë rresht?”