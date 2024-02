Sara Gjordeni përqafon Silvin, banori i ri: Mos nab ëhet xhelos Bardhi. Banorja: E kam derën e hapur

Sara Gjordeni ka pasur bisedën e saj sot me Silvin, banorin e ri që hyri në shtëpi, i cili më herët kishte aluduar se kishte flirtuar me të.

Sara i ka thënë Silvit se ajo dhe Bardhi nuk kanë xhelozi mes tyre, madje e ka përqafuar Silvin.

Sara i ka sqaruar se ai nuk duhet të kompleksohet nga lidhja e saj.

Silvi: Unë ty të dua në shtëpi

Sara: Ëhë, hug, hug, thanks

Silvi: Mos nab ëhet xheloz Bardhi

Sara: Jo, nono.

Sara: Ok

Silvi: Më shumë komunikim kam pasur me tre banorë në shtëpi, me Julin me Gazin u zura pak dje

Sara: Unë derën e kam të hapur, mund të mos jem e para që vij por stë pres me këmbët e para kur ti vjen

Silvi: Edhe nuk jam përfshirë se kur jan në cift

Sara: Mos u komplekso fare nga kjo gjë se unë e Bardhi nuk ndikohemi nga kjo gjë, zero