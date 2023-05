“Sa të mbaroj me Kiarën, do kaloj nga ty”, Luizi i zgjidh ‘hallin’ Kristit pas daljes

Finalistët e Big Brother VIP janë afruar shumë me njëri-tjetrin dhe po bëjnë planet për veprimet që do të bëjnë jashtë shtëpisë.

Luizi ka treguar se menjëherë pas finales do të jetë me Kiarën në shtëpi, duke lënë të nënkuptohet se me në fund do të kenë pak kohë për të qëndruar me njëri-tjetrin pa kamera dhe në intimitet të plotë.

Teksa ka dëgjuar këtë, Kristi duket se po qante hallin e vetes, teksa tregon që është beqar. Në këtë moment nuk ka munguar as batuta e Luizit.

Luizi: Deri nga ora 8 do flas lirshëm, do shfryj me Kiarën.

Kristi: Po ne të shkretët?

Luizi: Po ça të them unë o Krist, të mbaroj unë dhe Kiara po ashtu të kaloj nga ty.