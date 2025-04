“Sa i shpifur qenka…”/ Pse Gjesti i përmendi Gertës bashkëshortin?!

Gerta dhe Gjesti kanë debatuar sot me njëri-tjetrin në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”. Gazetarja i komentoi parfumin banorit, duke i thënë se ka erë të shpifur.

Këngëtari iu drejtua duke i thënë se ‘duket si i burrit tënd’. Kjo përgjigje nuk i ka pëlqyer aspak Gertës e cila iu kundërpërgjigj menjëherë:

Pjesë nga debati:

Gerta: Ça parfumi është ky që ke vënë? Sa i shpifur qenka

Gjesti: Ky? Duket i burrit tënd

Gerta: Jo, i burrit tim është ndryshe

Gjesti: Më duket se ashtu ere ka, të shpifur

Gerta: Shumë i shpifur qenka. Pastaj ça ke me burrin tim?

Gjesti: Jo nuk kam, vetëm era e parfumit

Gerta: Po luan me burrin tim këtu

Gjesti: Parfumi im është i shpifur, e po më duket se është si i yti, kaq

Gerta: Është si dita me natën

Gjesti: Në asnjë moment nuk do ju lë më, doni me sha parfumin, do e shaj dhe unë

Gerta: S’ke nevojë të përmendësh burrin tim, ti je këtu në shtëpi me mua jo me të. Parfum i shpifur është, duhet të më pëlqejë patjetër parfumi jot?