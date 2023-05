Rrugëtimi i Oltës në “BBV” mbyllet me një mesazh të gjatë falënderimi, ku nuk mungojnë fjalët për Luiz Ejllin

Olta Gixhari i ka kushtuar një postim përfundimit të "Big Brother VIP", që mbrëmjen e të shtunës mbaroi rrugëtimin me Post Big brother.

Ish-banorja ka falenderuar të gjithë ata që e mbështetën dhe produksionin që e bëri pjesë, duke mos harruar në fund edhe Luizin.

Reagimi i plotë:

Ja dhe BB zyrtarisht mbaroi! Faleminderit me zemer publik i dashur per mbeshtetjen, komentet, sygjerimet, perqafimet dhe vemendjen qe me keni kushtuar. Faleminderit dhe ju qe me stoicizem me urryet deri diten e fundit, faleminderit qe u perfshite kaq shume.

Do ta ruaj gjate ne mendjen time si nje eksperience te cmuar, ku perjetova emocione te medha lot, zhgenjim, gezim, te papritura e surpriza. Ju kerkoj ndjese per cdo here qe e kam kaluar masen.

Faleminderit stafit te panumert qe u kujdesen per ne pa kursyer veten e tyre.

Faleminderit Lori Hoxha, Sara Hoxha, Arbana Osmani, Eduart Grishaj, Lorina Minxha qe me bete pjese te eksperiences me te cmendur e me te bukur te jetes sime. Faleminderit qe me duruat.

Ky ishte BB qe theu cdo rekord shikueshmerie, disa do ta mbajne mend si bigu i Luizit dhe Oltes disa Luizit e Kiares disa bigu i Luizit!

Dhe po tani qe cdo gje mori fund dua te them nje te vertet te madhe, me ka permendur cdo dite ne shtepi pasi une ika, sot dua une te t’them dy fjale, aventura ime pa ty Luiz nuk do ishte e njejte, ti ma ke veshtirsuar dhe ma ke zbukuruar rrugetimin tim!

Ishte kenaqesi te “luftoja” kunder teje. Ju dua shume. Shihemi ne projekte te tjera jashte kuadrit te lojes qe sot e tutje.