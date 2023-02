Vëllai i Madh vendosi që të fusë një vazo me gogla në shtëpi, në të cilën do përcaktohej nëse banorët do votonin në dhomën e rrëfimit apo në atë të ndenjes.

Secili banor zgjodhi një gogël dhe më pas ata i bënin rrëfimet ose në dhomën e ndenjes ose në atë të rrëfimit.

Në nominim shkuan Xhonatani, Luizi dhe Efi.