Gjoksi i Encës ia merr mendtë Rozana Radit
Mbrëmë në Tiranë është mbajtur në event në të cilën janë parë shumë yje të estradës shqiptare e kosovare. Sigurisht e gjithë vëmendja e mediave online dhe atyre rozë është tek ajo se si janë veshur femrat e estradës shqiptare, transmeton Tribuna.
Ajo çka është vërejtur tek eventi në fjalë është si gjithnjë “zhveshja” e artisteve shqiptare. Njëra nga pjesëmarrëset ishte dhe Enca Haxhia, e cila si gjithnjë ekspozon hiret e saj për të cilat dhe shquhet.
Kjo gjë i ka rënë në sy edhe këngëtares dhe aktores shqiptare, Rozana Radi, e cila kur ka parë për së afërmi nuk ka mundur t’i rezistoj gjoksit të Encës. Madje asaj iu ka dukur e pabesueshme që Enca ta ketë një gjoks aq të madh. “Mos edhe Enca vallë i ka…” ka shkruar Radi.