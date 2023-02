Ronaldo e thotë troç: Ky banor është "skuth", ja kush do të jenë finalistët e "Big Brother VIP"

Ish-banori i Big Brother VIP, Ronaldo Sharka, ishte i ftuar ditën e sotme në emisionin “Breaking” në Top News për të komentuar këtë spektakël.

Ai foli në lidhje me finalen duke thënë se tre finalistët do të jenë Olta, Luizi, Maestro, ndërsa tha se është në dyshime për të katërtin, por do të donte Valbonën.

"Unë jam në dilemë për të 4-tin. 3 finalistët janë Maestro, Olta dhe Luizi. Maestro ka qenë shumë herë në nominim sepse nuk i njihte fillimisht shumë njerëzit, por ai është zbulim i atij Big Brother.

Në gjuhën popullore themi se ai është “skuth” po në lojë është shumë mirë. Unë personalisht do doja të shikoja Bonën.

Na ka dhuruar tërë këto video shumë, edhe aty ka sjell frymë tjetër. Por Luizi e ka fituar." u shpreh Ronaldo Sharka.