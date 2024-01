Romeo shkon për ta përqafuar, modelja e refuzon: Po ik o më lër rehat

Siç duket dy prej banorëve të ‘BBV3’ po afrohen më shumë me njeri-tjetrin. Bëhet fjalë për Riken dhe Romeon, dyshja më e përfolur e momentit së bashku me Meritonin, ku as afrimiteti i tij me Riken nuk ka munguar.

Gjatë një momenti që dyshja Romeo dhe Rike po qëndronin bashkë, Romeo i afrohet dhe e përqafon. Duke qeshur Rike i kthehet: ‘ Ça bën ti mo? Po ik o më lër rehat.

‘Ça pate?!’- i kthehet Romeo, por siç duket ky ishte një refuzim sa për të tërhequr Romeon më shumë ndaj vetes.