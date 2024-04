Romancë brenda “Ferma Vip”? Robert Berisha: Dijonisi kërkon vajzë të virgjër në 2024

Një ndër personazhet që është përfolu më shumë se mund të dal me një lidhje dashurie nga Ferma VIP është Dijonisi. Të shumta kanë qenë hipotezat se Dijonisi mund të krijoj një raport me Ditean, Baby G apo me Glorian.

Por i ftuar në Ferma Club, Robert Berisha i hodhi poshtë të gjitha këto hipoteza.

“Asnjëra nuk ka shance me Dijonisin, se ai kërkon vajzë të virgjër në 2024. Dhe vajzë që i jep telefonin e saj. Dijonisi është një djalë fshati.

I ka mendimet e veta dhe e respektoj shumë. Nuk besoj se është futur për tu lidhur aty”, tha Roberti.