Robert De Niro bëhet baba për herë të shtatë në moshën 79-vjeçare

Robert De Niro është zyrtarisht baba i shtatë fëmijëve. Në një takim me ET Canada , 79-vjeçari fitues i Oskarit zbuloi se ai ka mirëpritur një fëmijë të shtatë ndërsa diskutonte për prindërimin dhe filmin e tij më të fundit, About My Father .

“Dua të them, nuk ka rrugëdalje me fëmijët. Nuk më pëlqen të vendos ligjin dhe gjëra të tilla. Por, [ndonjëherë] thjesht nuk ke zgjidhje,” shpjegoi ai. “Dhe çdo prind, mendoj, do të thoshte të njëjtën gjë. Ju gjithmonë dëshironi të bëni gjënë e duhur nga fëmijët dhe t’u jepni atyre përfitimin e dyshimit, por ndonjëherë nuk mundeni.”

Kur gazetari e pyeti De Niron për gjashtë fëmijët e tij, ai korrigjoi: “Shtatë, në fakt.”

“Sapo linda një fëmijë”, tha ai, megjithëse nuk dha detaje të mëtejshme për anëtarin më të ri të familjes apo partnerin me të cilin priti fëmijën nr. 7.

Fituesi i çmimit Oscar ka gjashtë fëmijë nga marrëdhëniet e mëparshme. De Niro dhe gruaja e tij e parë, Diahnne Abbott , janë prindër të vajzës Drena, 51 vjeç, dhe djalit Raphael, 46 vjeç. Në vitin 1995, ai mirëpriti djemtë binjakë Julian dhe Aaron, 27 vjeç, me ish të dashurën e tij, modelin dhe aktoren Toukie Smith. De Niro ndan gjithashtu djalin Elliot, 24 vjeç dhe vajzën Helen Grace, 11 vjeç, me ish-gruan e tij, Grace Hightower . Tani një gjysh, De Niro ka thënë se gjëja më e mirë që mund të bëjë një prind apo gjysh është t’i shtyjë fëmijët e tyre të arrijnë ëndrrat e tyre .

“Për fëmijët e mi, unë u them atyre: “Nëse doni të bëheni aktor ose dëshironi të bëni këtë apo atë, është mirë për sa kohë që jeni të lumtur. Vetëm mos e shisni veten shkurt,” tha De Niro për PEOPLE. në janar 2020. “Kjo është më së shumti që do të thosha – shtyni veten pak më shumë dhe arrini atë që vërtet mendoni se doni të bëni. Mos kini frikë.”

Aktori shtoi: “Është e rëndësishme që ata të gjejnë korsinë e tyre”.