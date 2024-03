Robert Berisha vjen në bashkëpunim me këngëtaren e njohur, ja për kë bëhet fjalë

Robert Berisha ka qenë i ftuar ditën e djeshme në Top Albania Radio “Pardon my French”.

Mes shumë pyetje që Roberti u gjend ai foli dhe për bashkëpunimin e tij të radhës në muzikë.

Me anë të një telefonate që ju bë këngëtares Soni Malaj për të konfirmuar këtë bashkëpunim mes tyre, Robert Berisha pranoi se Soni Malaj është këngëtarja që ai do të realizojë projektin e radhës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ai tha se në qoftë se do të gjendet një këngë shumë e mirë dhe ne na pëlqen të dyve, do të ketë.

Patjetër që do të ketë një bashkëpunim me Soni Malaj në qoftë se jo këtë verë, ky projekt i menduar nga ne do të realizohet ka thënë ai.