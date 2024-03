Robert Berisha flet për dy vajzat e tij: Vitin e kaluar janë takuan për herë të parë…

Moderatori Robert Berisha është baba i dy vajzave, ku e vogla ka ardhur nga martesa me Nora Istrefi ndërsa vajzën e madhe ai e ndan me një femër tjetër.

Gjatë një bisede me konkurrentët në “Fermavip”, Robert Berisha ka treguar e dy vajzat e tij vitin e kaluar janë takuar për herë të parë me njëra-tjetrën, pasi vajza e madhe jeton në Londër.

“Kam dy vajza, të madhen në Londër dhe të voglën në Prishtinë. Verën e kaluar janë takuar për herë të parë me njëra-tjetrën. E dyta ka ardhur me martesë, te e para s’kam qenë as në lidhje.

Shumë rradhë ka ardhur në Shqipëri vajza e madhe dhe më takonte vetëm mua. E mora dhe i thashë do ikum dikund se kjo vdes për motër ose vëlla se i ka bërë 8 vjeçe… dhe e takova e motrën.”– tha Roberti.