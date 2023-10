Rikthimi i Kiara Titos në ekran, sa kushtoi veshja e saj në puntatën e parë të “DWTS Fan Club”

Moderatorja e njohur, Kiara Tito, është rikthyer në ekran këtë të diel me “Dancing With The Stars Fan Club”, në Top Channel. Në këtë eksperiencë të re ajo i kushtoi një vëmendje të veçantë sigurisht paraqitjes së saj.

Në puntatën e parë Kiara kishte zgjedhur një fustan të shkurtër me detaje tyli dhe dantelle nga “Philosophy di Lorenzo Serafini” .

A jeni kurioz sa ka kushtuar kjo veshje?

Çmimin e ka bërë me dije faqja në Instagram “Albaniastreetstyle” dhe ka kushtuar 1.695 dollarë.

Ndërkohë kujtojmë se po kaq vëmendje mori edhe veshja e Bora Zemanit të premten në puntatën e parë të spektaklit më popullor të kërcimit, “Dancing With The Stars” e cila kishte kushtuar 2.314 dollarë.