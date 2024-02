“Rikthimi i Elsës, skenar”/ Gazetari shpërthen ndaj Festivalit të “RTSH”-së: E la çmimin korridoreve

Festivali i Këngës në “RTSH” këtë vit solli polemika të shumta.

Duke nisur që nga mënyrë e përzgjedhjes së fituesit, dhe përfaqësuesi që do shkojë në Eurovizion, pati reagime të shumta nga artistë, gazetarë, si dhe nga publiku.

Një pjesë e publikut dhe profesinistëve nuk “dakordësuan” (me faktin e kryer), se përfaqësuese në Eurovizion nuk do të jetë Elsa Lila, por Albina Kelmendi.

E ndaj kësaj të fundit prej ditësh ka vërshuar një lumë komentesh dhe një sërë akuzash, për blerje të votave të publikut, duke aluduar se bashkëshporti i saj ka blerë karta rimbushëse, që Albina të fitonte.

Lidhur me këtë situatë ka reaguar edhe gazetari Flavio Qarri, i cili përmes një reagimi në rrjetet sociale, ka marrë në mbrojtje Albina Kelmendin, por pati edhe disa kritika lidhur me rikthimin e Elsa Lilës.

Sipas tij, Albina është fituesja e padiskutueshme e festivalit, dhe se kënga e saj e meriton plotësisht që të përfaqësoi Shqipërinë.

Më tej ai shprehet se rikthimi i Elsa Lilës dhe fitorja e saj ishin skenar i sforcuar dhe se për më tepër mungoi edhe sinqeriteti e transparenca nga ana e artistes, për të dhënë shpjegime lidhur me ngjarjen që bëri bujë pak muaj më parë për arrestimin e saj.

Reagimi i plotë:

Albina i mundi të gjithë zhurmat e këtij festivali që mesa duket nuk ka ndërmend të zbehet. Provë e suksesit të tij edhe për ata si unë që lupën në xhep e kanë për difekte.

Një festival pa mish e sex. Me hapësira, me eksperimente edhe të guximshme por jo si qellim në vetvete e as ekstravaganca të tilla një bast personal i fituar i Arbanës që kishte gjurmën e vet kudo. Por në Shqipëri asgjë nuk mund te shkojë fjollë.

As rikthimi i sforcuar i Elsës, as paaftësia e shqiptarëve për të kuptuar se ç’dreqin thoshte përveç “evita ti, evita ti’ ose kështu mendoj se thoshte të pakten. Dy momente sinqeriteti na mungojnë, dy çaste transparence.

Një komunikim i Elsës me publikun per çështjen që angazhoi gjithë opinionin 9 muaj me parë e kostot e festivalit nga ana e RTSH, por meqë jemi të sinqeriteti e transparenca le t’i shkojmë pak më tej.

Rikthimi triumfant i Elsës ishte një skenar shumë i bukur për të qenë i vërtetë. Nga ana tjetër elita sociale e Tiranës po masakron fituesen e çmimit të vetëm që i jepte vlerë festivalit vitet e fundit.

Bileta për Eurovizion, Albina po masakrohet nga gazetarët që na thonin se përfshirja me grupe kriminale është lapsus e rrëshkitje këmbe, po thonë që burri Albines ka blere karta.

Zot fali se nuk kanë as kreativitet. Nëse janë shqiptarët e shqiptarisë kaq fshatarë, si ka mundësi që edhe juria profesionale e përkoi që ua shpalli juve Elsën çmim të parë, e vlerësoi Albinën pamohueshëm minimalisht vend të dytë?! A kishte një skenar të gatshëm që nuk u realizua dhe e acaroi Elsën tuaj të dashur aq sa e la çmimin e saj korridoreve të pallatit të kongreseve?!

Cila pjesë e identitetit tonë kombëtar ju duket banale? Ritmet e tabanit tonë apo bindja se familja mbetet një institucion ende i shenjtë. Tani që e mendoj dhe i numëroj.

Shumë nga ata/o që po masakrojnë Albinën me artikuj të shëmtuar janë me probleme të mëdha në beqaritë e tyre. Po lejoni motive personale t’ju errin gjykimin. Miqte e mi, festivali mbaroi.

Ne eurovizionin nuk do e fitojmë kurrë se helbete komb i vogël e megjithate mund dhe duhet ta përdorim atë vitrinë si momentin e ekspozimit e promovimit të veçorive e vlerave tona. Nuk do i tregojmë botës se sa mirë dimë ti kopjojmë e të përshtasim muzikën e tyre. Duhet t’i tregojmë botës se çfare na karakterizon.

Çfarë na bën të ngrihemi në këmbë pas dy gotave. Çfarë kemi të përbashkët të gjithë si shqiptarë pavarësisht se ku jetojmë a ku kemi lindur. E nëse medoemos duhej të eksperimentonim “atomike e 2farm” ishte e vetmja që ishte globale si shije.

E në këtë përplasje bindjesh. Albina Kelmendi triumfoi përkundër kujtdo e gjithçkaje e bashke me të arsyeja e shëndoshë.