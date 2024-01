Rike Roçi i përgjigjet Dojna Memës pas kritikave për vajzat e Instagramit: Harrove që çuni i babit...

Ish-konkurrentja e “Big Brother”, Rike Roçi, duket se ka shpërthyer ndaj një deklarate të fundit të moderatores Dojna Mema.

E ftuar në emisionin “Oxygen”, Dojna diskutoi me gazetarin Besim Dinën mbi jetën luksoze që shfaqet në rrjete sociale, “vajzat e Instagramit” dhe presionin ndaj djemve për të bërë para.

“Mendoj që televizioni, sa më shumë kalon koha, aq më shumë degradohet,” u shpreh Dojna. “Përpos argëtimit, mendoj që është shumë e rëndësishme të ketë edhe emisione edukative. Kur them edukative, [e kam fjalën] edukative në çdo aspekt, sepse kemi nevojë të dëgjojmë muzikë të mirë, të promovojmë vlera, kemi nevojë të flasim për tema të rëndësishme. […]

Jo vetëm goca Instagrami. Nuk kam asgjë me gocat e Instagramit, por nuk ka shumëllojshmëri, ka vetëm goca Instagrami në televizionet shqiptare, apo djem të pasur, pa i pyetur se si e kanë bërë pasurinë.”

Por deklaratës së moderatores ju përgjigj Rike Roçi, ish-banore e Big Brother.

“Harroi kjo që çuni i babit [emri i fshirë] i vendoste 500 euro në ballë dhe i bëheshin sytë me zemra kësaj…i urrej vajzat që bëjnë si moraliste dhe pastaj nga mbrapa janë më keq.”

Komenti i referohet një interviste të Dojnës me djalin e Ardian Fullanit, ky i fundit ish-Guvernator i Bankës së Shqipërisë, Erik Fullani. Gjatë videos live në Instagram, dikush i shkroi “A ke ndonjë 500 euro për të na i dhënë?”. Ai nxori 500 euro dhe i mbuloi sytë Dojnës, e cila reagoi duke thënë “Oh my God” (Oh, Zot!).

Kujtojmë se djalit të ish-guvernatorit të BSH-së, vite më parë kur ishte adoleshent, iu publikuan foto, teksa fshinte djersët me kartëmonedha 500 euroshe.