Reperja publikon mesazhet private të Instagramit, iu nxjerr të "palarat" personazheve të njohur
Iggy Azalea ka publikuar disa mesazhe private së fundmi, të cilat i ka marrë ne rrjete sociale nga disa personazhe të mirënjohur. Reperja postoi në TikTok para disa ditësh një video, në të cilën shihej duke kërcyer teksa pas saj shfaqeshin disa foto bisedash nga Instagrami.
Ndërkohë që e mbajti të fshehtë identitetin e personave, Iggy zbuloi se llogaritë në fjalë kishin miliona ndjekës në Instagram dhe ishin të verifikuara nga platforma. Madje ajo zbuloi se personat në fjalë i kanë ofruar 15 mijë dollarë vetëm për të pasur mundësinë për të folur me të.
“E di që ke para dhe kjo gjë nuk të emocionon, por koha jote është e vlefshme kështu që unë do paguaj për kohën tënde. Do të jap 15 mijë dollarë vetëm që të flasësh me mua dhe të bisedojmë”, i ka shkruar një profil me 8.9 milionë ndjekës reperes në mesazh.
Ndërsa dikush tjetër i ka kërkuar që të martohen bashkë, teksa një tjetër i ka shkruar: “Do të bëj masazhe në këmbë, do jem terapisti yt, do luaj çfarëdo roli që t’i dëshiron”.
Përkrah gjithë këtyre mesazheve, Iggy ka shkruar: “Ha ha ha sikur!? Qëndroni larg mesazheve të mia njerëz të shëmtuar”.
Pas publikimit të këtyre bisedave, disa ndjekës u përpoqën të zbulon kush fshihej pas tyre, por deri më tani asgjë nuk ka dalë në dritë. Shumë dyshojnë se këto mesazhe mund t’i ketë marr nga reperë të njohur, duke qenë se këto biseda u publikuan pak pas lançimit të këngës së saj “Sip it”.
“Reperët në celularin tim, në mesazhet e mia, nuk më lënë rehat”, shprehet Iggy Azalea në këngën e saj, ndaj fansat nuk kanë faj që mendojnë se këto mesazhe i ka marrë nga figura publike.