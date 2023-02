Reperi shqiptar bën gjestin e veçantë, i ofron 1 javë pushime falas Luizit dhe Kiarës në këtë shtet

Teksa bisedonte dy ditë më parë me Kiarën, Luizi i premtoi asaj se pas daljes nga "Big Brother Vip Albania" nëse ai do e fitonte çmimin e madh do shkonin së bashku një javë me pushime në Maldive.

Por, moderatorja i tha këngëtarit se nuk është sezoni kur të dalin ata në muajin Mars dhe këngëtari i propozoi që të shkojnë në Bangkok.

Por, për çiftin, që ende nuk është i konfirmuar tamam, ka ardhur një gjest i veçantë nga reperi shqiptar GBani.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në një koment në Instagram, ai i ka ofruar Luizit dhe Kiarës 1 javë pushime falas në Zakynthos të Greqisë, në resortin e një shqiptari nga Vlora.

“I nderuar Luiz,duke ndjek Big Brother Albania VIP 2, të dëgjova që shprehe dëshirën për të vajt pushime nja 1 javë me zojen e shpis në Maldives.

Pasi u informove nga Kiara se nuk asht sezoni i duhur për shkak të motit, ri shqyrtove opsionet duket fut në listë Shqiprin’, Greqin’ dhe disa vene të tjera.

Pasi folem me pronarin e resortit 3Vilat në Zakintho’, ram dakord që fiton s’fiton, 1 jav’ a 2 a 3 a sa jav’ pushime të dush, i ke nga ne. Pronarin e resortit e kemi Vlonjat, un vet jam Mirditor, siç shikon të don gjith Shqipria për origjinalitetin që ke.

T’ rujt i Madhi Zot dhe fitofsh çmimin e madh, ashtu sikur ke fitu përkrahjen e shqiptarve!”, shkruan G Bani në profilin e tij në Instagram.