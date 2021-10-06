LEXO PA REKLAMA!

Reperi i famshëm shqiptar takohet me Bill Clinton

Lajmifundit / 6 Tetor 2021, 16:36
Showbiz

Reperi i njohur shqiptar me famë ndërkombëtare, Gashi ka takuar ish-presidentin amerikan, Bill Clinton.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë ai përmes disa fotove të publikuara në Instagram. Ata shihen shumë të afërt me njër-tjetrin, teksa shkëmbejnë biseda së bashku.

“Jam i nderuar që kam pasur këtë njeri të luajë saks në albumin tim 1984”, ka shkruar Gashi krahas fotove.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GASHI (@gashi)

Ndërkohë, postimi i tij u pëlqye dhe u komentua nga fansat.

