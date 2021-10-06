Reperi i famshëm shqiptar takohet me Bill Clinton
Reperi i njohur shqiptar me famë ndërkombëtare, Gashi ka takuar ish-presidentin amerikan, Bill Clinton.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë ai përmes disa fotove të publikuara në Instagram. Ata shihen shumë të afërt me njër-tjetrin, teksa shkëmbejnë biseda së bashku.
“Jam i nderuar që kam pasur këtë njeri të luajë saks në albumin tim 1984”, ka shkruar Gashi krahas fotove.
Ndërkohë, postimi i tij u pëlqye dhe u komentua nga fansat.