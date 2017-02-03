Reperi i famshëm rrëzohet në skenë para publikut
Të mërkurën në darkë, rreperi amerikan Drake hapi turin e tij në Londër. Koncertit të tij iu bashku edhe rreperi Travis Scott.
Ishte momenti më komik kur ai u rrëzua në mes të skenës kur doli të performonte. Edhe pse mund të ishte lënduar, ai e vazhdoi performancën deri në fund.
‘Jam i plotfuqishëm. Momenti më i bukur… edhe pse rashë në një gropë, por e dashurova atë. #mëshumëjetë,’- shkruajti ai në faqen e tij në Instagram.
Ndërkohë, Drake i kërkoi falje të gjithë fansave të tij për shkak se turneu i tij ishte vonuar. ‘Sot do e bëjmë shfaqjen falas sepse do të merremi më vonë me pagesën,’ – tha ai në shfaqje.
Drake dhe Travis kanë qenë të dy të lidhur me këngëtarën Rihanna, të cilën Drake e bëri pjesë të natës duke kënduar këngët më hit që kanë bërë ‘Work’ dhe ‘Too Good.’