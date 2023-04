Reality Show-t po i vjen fundi, zbulohet vendi ku pritet të zhvillohet finalja e madhe e BBV2 (FOTO)

Ndonëse fusha e gjelbër e stadiumit “Air Albania” është ndërtuar për futboll, kemi parë dhe të përdoret për evente të ndryshme, si çelja e fushatave leektorale të partive politike.

Kjo do te thote se me 6 maj me shume mundesi Luizin dhe konkurrentet e tjere te ketij formati televiziv, do te “pushtojne” edhe kete stadium.

Megjithate kjo mbetet per t’u pare ne ditet ne vijim.