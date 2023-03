"Qetsor ti je burgaxhi"/ Debat mes banorëve, Luizi: Është fyerje të thuash...

Me largimin e banorëve dhe “ngushtimin e rrethit”, janë rritur edhe debatet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Debatet janë zhvilluar në ambientet jashtë të shtëpisë së BBV2, ku Luizi dhe Qetsori kanë folur në lidhje me mënyrën e komunikimit mes njëri-tjetrit, për akuzat që i hedhin njëri-tjetrit.

Luizi: Po të them “Qetsor je burgaxhi”, ke të drejtë me më thanë “O vëlla ku me ke pa, se s’kam shkelë ndonjerë në burg”?

Kjo është akuzë… dhe ti thush “je si burgaxhi” është fyerje, por ti them “ti je burgaxhi” ky është fakt, kjo është akuzë.