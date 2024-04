“Qepe gojën, e ke shumë të madhe”, debat i ashpër mes Rikes dhe Eglës: Mos dil në Prime, si viktimë

Mesdita e sotme në “Big Brother VIP3” ka vijuar me debate. Teksa ndodheshin në oborrin e shtëpisë, Rike dhe Egla kanë pasur një përplasje dhe nuk i kanë kursyer aspak ofendimet ndaj njëra-tjetrës.

Rike i drejtohet aktores se nuk do t’ia përtojë me përgjigje sa herë që ajo do të fillojë debatin ndërsa, kjo e fundit i ka kërkuar të mbyllë gojën. Debati ka degraduar në një fjalor dhe diskutim aspak etik, ndërsa asnjë nga banorët e tjerë nuk ka ndërhyrë por vetëm i kanë dëgjuar.

Pjesë nga debati:

Rike: Të tjerët të futen lehtë, unë futem rëndë, ta dish

Egla: O Rike sorre

Rike: Unë kur të futem të tregoj vendin

Egla: Rike sorra

Rike: Egla të tregoj vendin unë, e di ti

Egla: Aman mos ma trego se po më dridhen..

Rike: Mos dil në prime si viktime

Egla: Shut up aty

Rike: Qepe ti se e ke gojën shumë të madhe

Egla: Shut up

Rike: Je e vogël por gojën na e ke

Egla: O krushkë

Rike: Mbyllë gojën