Lajmifundit / 31 Maj 2022, 09:43
Showbiz

Qëllohet për vdekje me breshëri plumbash reperi i njohur

Sidhu Moose Wala ose siç njihet edhe me emrin e vërtetë Shubhdeep Singh Sidhu, ka ndërruar jetë në moshën 28-vjeçare.

Sipas CNN, ai u dërgua në spital i plagosur dhe më pas u dha edhe lajmi i vdekjes.

Shefi i policies, Viresh Kumar Bhaëra ka deklaruar se në vendngjarje janë gjetur 30 gëzhoja, të cilat i përkisnin tre armëve të ndryshme.

Sipas bluve, ky sulm mund të jetë bërë nga një anëtar bande nga Kanadaja që dyshohet se mori përgjegjësinë për vdekjen e Wala. Por grupet politike kanë fajësuar Partinë Aam Aadmi (AAP) në pushtet të Punjabit për lejimin e vrasjes.

Moose Wala u largua nga shtëpia e tij në një makinë me dy persona të tjerë rreth orës 16:30. Rreth një orë më vonë, dy makina iu afruan automjetit nga përpara dhe hapën zjarr, ka deklaruar Bhaëra.

Policia po vijon punën për kapjen dhe arrestimin e autorëve të ngjarjes, të cilët deri më tani mbeten të paidentifikuar.

Kujtojmë që reperi u fut në politikë në vitin 2021 dhe iu bashkua partisë së Kongresit Kombëtar Indian, duke konkurruar në zgjedhjet legjislative të Punjabit në shkurt, por u mund nga kur rivali AAP.

