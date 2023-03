“Ç’punë ke ti me Luizin”, publikohet telefonata e Oltës me Dorin brenda BBV: Ai bën garën e vetë

Në prime-in e fundit të Big Brother VIP, Arbana Osmani i komunikoi banorëve sulmin kriminal që tronditi godinën e Top Channel mesnatën e së dielës.

Të tronditur nga ky lajm, banorët u vunë përballë pyetjes nëse ndihen të sigurt për ta vazhduar lojën e tyre.

Për të qenë më të qartë atyre i është lejuar biseda me në familjarë. Sot Olta ka bërë telefonatën e saj me bashkëshortin, Dori.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky i fundit ka kaluar përtej arsyes së telefonatës duke tentuar t’i japë mendimin e tij në lidhje me Luizin dhe lojën e partneres së tij.

“Big Brother-in nuk e ke me Luizin, e ke me publikun. Ç’punë ke ti me Luizin. Luizi bën garën e vet, ti tënden.

Secili ka garën e vet”, pas këtij komunikimi produksioni ka ndërprerë telefonatën e Oltës me Dorin.