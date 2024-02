“Puçi-puçi me këdo”/ Roza përplaset ashpër me Heidin

E risjell si moment për t’u sqaruar nga Vëllai i Madh gjatë Primes, Roza i është kthyer Heidit duke thënë se ato puçi-puçi që Romeo bën me ty, mund ti bëjë me këdo.

Romeo: Pse më përfshin mua puçi puçi me Heidin.

Roza: Ai bën puçi puçi me ty mund ta bëjë me këdo. Çfarë pune ke ti. Me çfarë po bën puçi puçi ajo.

Heidi: Unë jam njeri që kur më thonë të bëj diçka unë thjesht shkoj e bëj dhe nuk do ta zgjas shumë atë debat.

Më pas, në një sqarim të situatës Heidi është përplasur ashpër me Rozën, duke theksuar se këto “puçi-puçi” janë spicat e saj të zakonshme.

Heidi: Nuk do e zgjas shumë. Nuk do të bëjmë ne gardianet e banjave. Kur hyjmë bëjmë çfarë të doni ju. Kaq.

Roza: Heidi e ka kapur publiku këtë sqarimin tënd, po harxhon kohën kot me këtë fjali.

Heidi: Situata ishte kjo që Roza normal që do të hedhë spica. Unë që nuk i japë më rëndësi fillova duke qeshur. Dhe gabimin faktikisht e bëri pak Romeo sepse u fut dhe…

Roza: Ne po flisnim si goca në oborr dhe unë të lash dhe thash shko andej puçi-puçi… Është më mirë të rrish puçi-puçi me dashuri sesa të vish me duart në xhepa të turfullohesh. Dhe kthehet Romeo duke thënë që unë kësaj vajzës dua ti japë hapësirë të flasë.