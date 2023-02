“Publiku është budalla”, habit Olta Gixhari me deklaratën e saj, 'shpërthen' rrjeti

Sa mbështetës, Olta Gixhari me futjen e saj në “Big Brother Vip” ka fituar edhe josimpatizantë.

Ka persona që nuk e pëlqejnë lojën e saj në shtëpinë e “Vëllait të Madh” dhe këtë e kanë treguar me komentet e tyre apo edhe postime të ndryshme.

Së fundmi rrjeti është “revoltuar” pasi gjatë ditës së sotme në një moment Olta shprehet në një diskutim me Tean se “publiku është budalla”.

Për ta cituar teksa ish-konkurrentja e Për’puthen shprehet se është publiku ai që vendos gjithçka në lidhje me banorët, Olta shprehet: Unë i shoh, publiku nuk i sheh. Publiku është budalla.

Kjo deklaratë e saj po bën xhiron në rrjet.

Kujtojmë që ditët e fundit, Olta Gixhari e ka luajtur lojën e saj me “kërcënime”, kërcënime të cilat nisën me Luizin të cilin e akuzoi edhe se ishte përdorues i lëndëve narkotike, dhenuk kurseu as Kiarën dhe Efin.

Olta ka “kërcënuar” se di shumë gjëra për Kiarën dhe Efin duke u shprehur se Tirana është e vogël dhe se me informacionet që ka mund t’i nxjerrë nga formati.

“Do i nxjerr të gjitha gjërat që di për Kiarën. Tirana është e vogël. Kam arsenal, di gjëra plot. Do i rreshtoj të gjitha për Kiarën, e di sa shumë di? Avash-avash”- tha Olta për moderatoren.

Ndërsa për Efin u shpreh: “Edhe asaj tjetrës Efit i kam gjëra, që ajo nuk e ka idenë që unë i di. Atë po të dua, me një fjali e nxjerr jashtë.”